LA QUESTION SEXO - Ma copine veut que je mette un maillot de foot pendant l'amour mais je n'aime pas ça : que faire ?

Dans le couple, les deux partenaires ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est le cas d'Arthur, qui interroge la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc dans l'émission "Sans rendez-vous", sur Europe 1, sur le fantasme de sa copine avec lequel il n'est pas à l'aise.

La question d'Arthur

Depuis un an, sa copine lui demande souvent de mettre des chaussettes hautes, un short et un maillot de foot lorsqu'ils font l'amour. Un fantasme sur les joueurs de football que l'auditeur a consenti à satisfaire deux ou trois fois pour lui faire plaisir, mais qui ne lui plaît pas du tout. Comment le faire comprendre à sa partenaire ?

La réponse de Catherine Blanc

Ça fait partie des jeux auxquels on peut s'amuser. Mais la question se pose quand c'est obsessionnel. C'est, alors, un peu limitatif de la sexualité. C'est sûr que ça met en évidence que : 'ce qui m’excite, c'est autre jour chose que toi'. Dans la mesure où le partenaire rentre complètement dans le jeu, ça devient lui. Mais là, ça ne l'amuse pas du tout.

En tout cas, ça raconte des personnages, ça peut être des stars d'une certaine manière puisque les joueurs de football sont à un niveau de l'échelle sociale assez représentatif d'une victoire et d'une compétence. Ça peut être des buts, là aussi dans la sexualité féminine, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de viser juste.

Est-ce que l'on doit le refuser quand cela devient un peu pénible ?

Oui, je crois qu'il faut le dire gentiment. Et dire : 'Si derrière le maillot, c'est un joueur en particulier qui t’excite, je suis désolé, je ne suis pas celui-là et c'est un peu douloureux de penser qu'il n'y a que ce joueur qui peut t'intéresser'. Car si ça se trouve, elle veut qu'il soit habillé avec la tenue d'un joueur en particulier, source de ses fantasmes. Donc là, ça devient en réalité un peu inquiétant. De façon générale, et là on sort du sujet de la tenue de foot, dans la mesure où ça ne nous amuse pas, on ne le fait pas ou on ne le fait pas trop. Et on ne se réduit pas simplement à ce que l'autre demande sous prétexte d'être aimé. L'amour ne se réduit pas à une soumission au désir et aux fantasme de l'autre dans l'absolu.

Est-ce que la tenue du plombier est excitante ?

C'est quelqu'un qui vient, qui secourt. C'est un fantasme peut-être, mais je crois que c'est surtout un fantasme de la pornographie et donc masculin. Je n'ai pas rencontré de femmes qui étaient très intéressées par le plombier. De toute façon, tous les jeux de rôle sont une occasion de jeu, une occasion de rire et évidemment que la sexualité en est l'occasion merveilleuse. Si ça devient une fixette et que c'est la fixette des deux pourquoi pas, mais à un moment donné, on tourne en rond et la sexualité a toujours besoin de renouveau et de créativité, donc soyons créatifs. Alors pourquoi pas le joueur de foot.