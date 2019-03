La Nasa propose 16.500 euros pour... rester allongé pendant deux mois

Pour les besoins de leurs recherches, la Nasa, l'Agence spatiale européenne et le Centre allemand de l'aéronautique et l'astronautique sont à la recherche de cobayes féminins. La mission : rester allongé pendant soixante jours. La rémunération : 16.500 euros. L'objectif : conduire des expériences sur les effets de la gravité sur le corps, notamment l'atrophie osseuse et musculaire qui frappe les astronautes lors de longs séjours en orbite.

Interdiction de relever la tête

L'expérience, intitulée Artificial Gravity Bed Study, sera menée en Allemagne entre septembre et décembre 2019. Les volontaires seront allongées sur une centrifugeuse permettant de créer une gravité artificielle, qui effectuera une rotation par jour. "Mais pas de panique", précise le site (en allemand) dédié à l'expérience et au recrutement des volontaires, "la centrifugeuse n'a rien à voir avec un manège".

Et si le salaire peut paraître attractif, c'est en réalité que les contraintes sont nombreuses. Impossible de manger, d'aller aux toilettes ou de se livrer à une quelconque activité sans rester en position allongée. Interdiction, aussi, de relever la tête. Pour éviter toute prise de poids, les cobayes suivront un régime alimentaire sur mesure.

Au total, l'expérience dure 89 jours, le temps pour les participantes de se familiariser avec leur nouvel environnement et de récupérer. Pour postuler, il faut être une femme en bonne santé, âgée de 24 à 55 ans, non fumeuse, mesurant entre 1,53 et 1,90 mètre. Une bonne connaissance de l'allemand est requise.