La Marseillaise pour les gens de droite, l'Internationale pour la gauche : les sonneries très personnalisées de Jean-Louis Debré !

MOMENT D'ANTENNE

"Pour les gens de droite, c'est la Marseillaise, pour les gens de gauche, c'est l'Internationale !" Invité de la Table des bons vivants, samedi sur Europe 1, l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré avait oublié d'éteindre son téléphone. Surprise de l'équipe de Laurent Mariotte : c'est alors la Marseillaise qui retentit. Ce qui a contraint Jean-Louis Debré à une petite explication...

"Pour les gens de droite, c'est la Marseillaise, pour les gens de gauche, c'est l'Internationale ! Pour les députés et les sénateurs, c'est l'Opportuniste, de Dutronc. Et pour les grands chefs qui veulent devenir président de la de la République, c'est 'Je me voyais déjà, en haut de l'affiche'", explique l'Ancien président de l'Assemblée, suscitant l'hilarité dans le studio. Une séquence à revivre dans le son en illustration de cet article.