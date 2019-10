Typhon Hagibis : près de 70 morts au Japon, les secours s'activent toujours

Le typhon Hagibis, qui a frappé samedi soir le Japon, a tué près de 70 personnes, selon un nouveau bilan donné mardi midi par la chaîne de télévision publique NHK. Quinze personnes sont toujours portées disparues, rapportait la NHK alors que plus de 100.000 sauveteurs cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers.

Plus de 100.000 soldats, pompiers, policiers et garde-côtes cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectées par des glissements de terrain meurtriers, déclenchés par les pluies qualifiées de "sans précédent" par les météorologues japonais, qui accompagnaient Hagibis. Des personnes sont peut-être encore isolées dans des zones inondées où les sauveteurs n'ont pu accéder, soulignaient les médias qui ont survolé avec des hélicoptères nombre de localités ravagées.

"Les secours continuent 24 heures sur 24", a affirmé le Premier ministre, Shinzo Abe, en réponse aux questions de sénateurs lors d'une commission sur le budget. Plus de 3.000 personnes ont déjà été secourues (par bateaux, hélicoptères et véhicules) dans les 36 préfectures touchées sur les 47 que compte le pays.