Et si vous passiez une nuit à l'Opéra Garnier pour 37 euros ?

La plateforme d'hébergement Airbnb propose de passer une nuit étonnante : dormir dans la loge d'honneur de l'Opéra Garnier à Paris, face à la scène, sous le plafond de Chagall et cela, pour la modique somme de 37 euros. Comment faire pour profiter de cette expérience exceptionnelle ? On vous explique.

Rendez-vous le 1er mars à 18 heures

Au milieu de la loge d'honneur de l'Opéra, une petite chambre tapissée de velours rouge, identique au velours des fauteuils, sera bientôt aménagée. Un décor tout droit sorti du Second Empire où deux personnes pourront bientôt passer la nuit. "Personne n'a jamais dormi dans cet endroit-là", affirme Emmanuel Marill, directeur régional d'Airbnb. "Il y a le lit, un petit bureau, une commode. Sur la table de nuit, il y a le Fantôme de l'Opéra." Et l'expérience ne s'arrête pas là. "Ils vont pouvoir aller visiter les recoins de l'Opéra Garnier, ils auront même un cours de danse et ils auront un récital donné par l'Académie de l'Opéra. Il y a beaucoup de choses, c'est assez complet."

Pour tenter sa chance, rien de plus simple il suffit de se connecter sur la plateforme de location le 1er mars à 18 heures et d'essayer de réserver la chambre. Premier arrivé, premier servi. Cette nuit à l'Opéra Garnier vous coûtera 37 euros. Un clin d'œil au numéro de la loge dans laquelle se déroulera la nuit. Cette nuit insolite aura lieu le 16 juillet prochain. L'occasion, peut-être, de croiser au balcon le fameux Fantôme de l'Opéra.