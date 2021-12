Espagne : un patron franco-marocain fait cadeau d'un million d'euro à ses employés

Une fausse tombola et une prime de Noël à un million d'euro. Ce projet, Othman Ktiri, un entrepreneur espagnol d'origine franco-marocaine, y pensait depuis plusieurs années déjà. "Cette année 2021, on fait une belle année. Je pouvais me permettre de répartir un million d'euros entre tous les employés", confie le patron de la société OK Mobility, au micro d'Europe 1.

Une loterie gagnante

Pour cela, l'entrepreneur a décidé d'organiser une surprise à ses salariés. "Donc on avait réparti un petit coupon de loterie et les numéros qu'il y avaient sur la loterie. C'était un numéro personnalisé pour chaque personne qui coïncidait avec son numéro de portable." La somme d'un million d'euro a ensuite été repartie aux employés en fonction de leur ancienneté.

Un moment "magique"

"On a simulé un tirage au sort alors qu'en fait, en même temps, on envoyait des messages sur tous les portables de tous les employés avec les montants personnalisés de chacun." Un joli cadeau de Noël pour les 450 salariés de la société de location de voiture basée aux Îles Baléares, et un moment fort en émotion. "Il y a eu toutes les réactions possibles et imaginables. Il y a eu des sauts, des cris et des larmes. C'est quelque chose qui va rester, qui va rester gravé pour tout le temps. Ça a été magique."