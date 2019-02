Elle s'excuse par avance des pleurs de son bébé en offrant des cadeaux aux passagers d'un avion allant de Séoul à San Francisco

Surprise pour les passagers d'un vol Séoul-San Francisco. Anticipant la gêne occasionnée par les cris de son bébé, une jeune femme a offert un cadeau à chacun des 200 passagers présents à bord : un sac contenant des bouchons d'oreilles et des friandises, rapporte lundi la chaine américaine Abc 7 News.

Un note explicative dans le sac. Dans le sac se trouvait également un petit mot rédigé par la jeune maman en lieu et place de son enfant : "Bonjour, je m'appelle Junwooe et j'ai quatre mois. Aujourd'hui, je vais aux États-Unis avec ma maman et ma grand-mère pour rendre visite à ma tante. Je suis un peu nerveux parce que c'est mon tout premier vol, cela veut dire que je risque de pleurer ou de faire beaucoup de bruit. Je vais essayer d'être calme mais je ne peux rien promettre. Je m'en excuse. Alors, ma maman a préparé une petite pochette toute pleine de cadeaux spécialement pour vous ! Il y a des bonbons et des bouchons d'oreilles dedans. S'il vous plaît, utilisez-les si je me mets à faire trop de bruit. Bon voyage, merci."

Un message sur Facebook. Il y a quinze jours, l'un des passagers à bord, Dave Coronan, a posté des photos de ce cadeau insolite sur sa page Facebook. Les internautes ont été nombreux à réagir, certains saluant l'initiative, d'autres estimant que cela n'était pas nécessaire.