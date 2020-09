D'où viennent les sapins désodorisants présents dans toutes les voitures ?

>> Tous les jours dans Historiquement vôtre, David Castello-Lopes revient sur les origines d'un objet ou d'un concept. Jeudi, il se penche sur les sapins parfumés ou désodorisants, appelés "arbres magiques". Une invention qui date des années 1950 et qui s'est installée dans toutes les voitures.

"Je n'ai pas mon permis de conduire : j’ai passé mon code deux fois, une en 2000 et l’autre en 2007. Je l’ai raté et j’ai été tellement humilié que j’ai abandonné. Ça a eu des conséquences importantes dans ma vie. Depuis, je prends beaucoup de taxis et de VTC. Au fil des années, cela m'a permis d’observer finement ce que les chauffeurs mettent sur leur tableau de bord. Il y a plein d’accessoires qui sont censés améliorer l’odeur à l’intérieur du taxi : les petits sapins parfumés en carton, les "arbres magiques"

Inventés par un chimiste allemand qui a fui son pays

Dans les années 1940, Julius Sämann, un chimiste juif-allemand, a fui le régime nazi et s'est réfugié au Canada, où il a étudié la façon dont se dissémine l’odeur des pins dans les forêts canadiennes. Il s’est ensuite installé aux États-Unis, dans une petite ville de l’État de New York. À cette époque, les gens n’allaient pas acheter leur lait dans les magasins, mais étaient abonnés à leur laitier. Chaque matin, il venait déposer devant leur porte une bouteille de lait frais pour la journée.

Un tiers des gens aux États-Unis se faisaient livrer leur lait, contre moins de 1 % aujourd'hui : les rues des villes américaines étaient donc pleines de laitiers en uniforme blanc. Un jour, un de ces laitiers a demandé à Julius Sämann s'il avait une solution pour diminuer l'odeur de lait périmé à l'intérieur de son camion. Le chimiste a alors eu l’idée de mettre l’odeur de pin qu’il avait appris à extraire des arbres au Canada sur de petits morceaux de carton, en forme de sapin, et d'en mettre un dans le véhicule.

Plus d'un milliard de petits sapins vendus depuis 1952

Personnellement, je doute qu’un sapin parfumé puisse vaincre une odeur de lait pourri... Mais il faut tout de même croire que le laitier a été content puisque Julius Sämann a déposé un brevet en 1952 et a fondé une entreprise, Little Trees. Il a alors commencé à fabriquer ses sapins dans son garage et à en envoyer aux magasins de la région : le succès a été immédiat. Surtout que les États-Unis entraient dans les Trente glorieuses et que de plus en plus de personnes achetaient des voitures. L'entreprise créée par Julius Sämann existe toujours et depuis sa création, elle a vendu plus d’un milliard de petits sapins. Ils existent à présent en soixante parfums différents qui sont absolument tous censés sentir bon... ou pas."