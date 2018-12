Deux-Sèvres : un château racheté par... 10.261 personnes

Il était en vente depuis dix ans et la patience a fini par payer. Le château de l'Ebaupinay, situé à Argentonnay dans les Deux-Sèvres, a été racheté finalement par 10.261 personnes via le site d'une start-up, Dartagnans, rapporte jeudi France Bleu.

Plus d'un million d'euros. C'est l'association Adopte un château et la start-up Dartganans qui ont décidé de lancer une proposition de rachat collectif pour sauver ce château fort... avec succès. Mercredi soir, 10.261 personnes avaient donné 1.005.893 euros, soit bien plus que les 555.000 euros initialement espérés.

Des ruines. Le château de l'Ebaupinay est pourtant en ruines. Datant du 14ème siècle, il a en effet brûlé pendant la guerre de Vendée en 1796. Désormais, la collecte va continuer afin de récolter davantage d'argent pour réhabiliter l'édifice.

Un précédent succès en 2017. L'association et la start-up peuvent se réjouir car il s'agit là de leur deuxième succès de l'année. En décembre 2017, elles étaient parvenues à mobiliser 25.000 personnes pour racheter le château de La Mothe-Chandeniers dans la Vienne.