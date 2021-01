"On s’est précipité sur la plage" : à Valras, il neige en bord de mer !

TÉMOIGNAGE

L'extrême sud du pays a connu un épisode neigeux inédit ce samedi. Dans l’Hérault, la neige s'est invitée jusqu'au bord de la mer. Pour les habitants de la commune de Valras, le spectacle était des plus surprenants. Pierre qui a son jardin qui donne sur la plage état très enthousiaste. "On a vite enfilé nos chaussures et on s’est précipité sur la plage", raconte-t-il au micro d'Europe 1.

❄️Surprise ce matin dans le #Biterrois qui s’est réveillé sous les #Flocons de #Neige. Un petit saupoudrage à même recouvert les plages du côté de @Valras_Plage et @ViasMed notamment



Crédits photos : Pierre Ncln pour @MeteoHerault à #ViasPlage. pic.twitter.com/TtF4mV6lei — Météo Hérault (@MeteoHerault) January 10, 2021

"C’est tellement rare que quand on voit ça, on est un petit peu surpris." Pierre concède que le moment a été immortalisé avec quelques photos : "le mélange des rochers noirs, des rouleaux et de la neige, c’est assez curieux."

Tout le monde n'est pas prêt à sortir

Les flocons sont si inhabituels à cet endroit que tout le monde n'est pas rassuré. Pierre affirme avoir surpris une personne plutôt âgée lors d'une conversation entre amis : "Il disait 'moi, demain je ne sors pas de chez moi, il neige'. Ça m’a fait sourire." Le spectacle a continué dimanche puisque encore quelques flocons ont atterri sur le sable.

La presse régionale publie de nombreux clichés enchanteurs. Le journal Sud-Ouest parle par exemple d'une "fine pellicule de neige" dans Le Béarn mais aussi de tapis allant jusqu'à 10 centimètres dans certaines zones plus en altitude.