Canicule en Argentine : les écoliers sont autorisés à venir à l'école en maillot de bain

Face à la vague de chaleur qui terrasse plusieurs régions d'Argentine depuis près de deux semaines, une école de Rosario (nord) a pris une mesure insolite : autoriser les enfants à venir en maillot de bain pour pouvoir les asperger à la récréation, ont rapporté lundi des médias locaux. Le thermomètre a affiché jusqu'à 38 degrés lundi dans la province de Buenos Aires et plusieurs provinces nord-centre du pays dans un interminable été austral qui a vu les records tomber les uns après les autres : été le plus chaud depuis le début des relevés (1906) pour Buenos Aires, et depuis 1961 à l'échelle du pays.

De nombreuses écoles ont la semaine dernière suspendu leurs cours, faute d'équipement de climatisation, ou dans l'attente d'une baisse prévue des températures - en principe en seconde moitié de semaine. Dans un établissement de Rosario (310 km de Buenos Aires), le complexe Francisco Gurruchaga, où la climatisation ne peut être utilisée pour un problème de basse tension, les classes ont été suspendues jusqu'à mercredi ou jeudi dans le secondaire.

>> LIRE AUSSI - Climat : les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées

Des cours en maillot de bain

Mais la direction a innové afin de ne pas priver de classe les petits du primaire, pour qui se pose souvent un problème de garde. "Nous avons décidé que les élèves (...) qui le souhaitent, pourront assister aux cours en maillot, sandales, avec une serviette et un vêtement de rechange, et la récréation se fera à l'ombre, avec l'usage d'un tuyau d'arrosage", a écrit la direction, dans une lettre aux parents la semaine dernière, citée dans le quotidien de Rosario, La Capital.

"Il faut voir cela du point de vue de l'apprentissage", a déclaré la directrice Marian Sanchez a La Capital. "Nous n'avons jamais vu (une chaleur) pareille, et l'école doit apporter une réponse", a-t-elle souligné. Ajoutant sur la chaîne locale Cadena 3 qu'il est fait un usage responsable de l'eau, et que si les encadrants rafraîchissent les enfants par petits groupes, "ce n'est pas une ressource pour jouer".