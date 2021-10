"Big John", le plus grand tricératops connu, adjugé 6,6 millions d'euros à Paris

Le squelette de "Big John", plus grand tricératops jamais retrouvé, a été adjugé jeudi à 6,6 millions d'euros (frais compris) à un particulier américain à Paris, une enchère qui constitue un "record en Europe" pour une vente de fossile de dinosaure, selon le commissaire-priseur.

66 millions d'années

Vieux de 66 millions d'années, le tricératops était estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Il a été vendu à l'hôtel Drouot, à Paris, dans le cadre de la vente aux enchères Naturalia organisée par la maison Binoche et Giquello, qui attire chaque année de riches collectionneurs passionnés par des spécimens naturels impressionnants. Le bon état de conservation du squelette, complet à 60% (et dont le crâne est complet à 70%) a séduit les onze enchérisseurs inscrits, qui ont fait grimper les mises jusqu'à 5,5 millions d'euros (sans frais), sous la supervision du commissaire-priseur, Me Alexandre Giquello.

"C'est un prix remarquable", a-t-il salué à l'issue de la vente. "Je ne m'attendais pas à un tel résultat, c'est sûr", a confirmé son partenaire Iacopo Briano, l'expert en paléontologie et histoire naturelle qui chapeautait l'enchère. L'acquéreur, intéressé par plusieurs lots, avait envoyé sur place un émissaire. Ce dernier a précisé que "Big John" repartirait aux Etats-Unis, où il a été découvert en 2014 et qu'il viendrait compléter la collection personnelle de son acheteur.

Bien loin du record mondial

Il est possible que le fossile soit ensuite prêté, donné ou exposé à un musée, ont néanmoins souligné l'expert et le commissaire-priseur. Le montant de cette acquisition dépasse les 3 millions d'euros déboursés à Paris en 2020 pour l'achat d'un squelette d'allosaure, un ancêtre du T-Rex. Le record mondial en la matière reste détenu par la vente d'un T-Rex en 2020 à New York. Un collectionneur avait alors déboursé 31,8 millions de dollars pour acquérir le squelette.