Allemagne : une femme de 23 ans aurait assassiné son sosie... pour simuler sa propre mort

C'est une histoire assez lugubre, venue tout droit d'Ingolstadt dans le sud de l'Allemagne que rapporte The Guardian ce lundi. Selon cette information, relayée par BFMTV, une jeune femme de 23 ans aurait identifié un sosie sur les réseaux sociaux afin de l'assassiner et de simuler sa propre mort.

En août dernier, la police allemande fait une macabre découverte dans une Mercedes garée dans cette commune bavaroise, située à 80km au nord de Munich. Le corps d'une jeune femme, lardé de coups de couteau, est retrouvé dans l'habitacle et les autorités locales croient alors identifier une certaine Sharaban K., une esthéticienne d'origine irakienne âgée de 23 ans. Certains membres de sa famille disent même reconnaître formellement la jeune femme mais le rapport d'autopsie va finalement révéler tout autre chose.

Un "meurtre de sosie"

La jeune femme retrouvée dans la Mercedes est en réalité Khadidja O., une influenceuse beauté d'origine algérienne, également âgée de 23 ans, affichant une ressemblance troublante avec Sharaban K. De quoi amener la police allemande sur la piste d'un "meurtre de sosie" qui conduira à l'arrestation de Sharaban K. en compagnie de Sheqir K., un Kosovar de 23 ans.

>> LIRE AUSSI - Suicide du jeune Lucas : quatre de ses camarades vont être jugés pour harcèlement

Ce lundi, alors que l'enquête touche à sa fin, les autorités ont livré leurs premières explications. "Les enquêtes nous ont amenés à supposer que l'accusée voulait se cacher en raison d'un différend familial et simuler sa propre mort à cet effet", a déclaré Veronika Grieser du bureau du procureur d'Ingolstadt. Bild affirme en effet que Shabaran K. et son complice Sheqir K. étaient entrés en contact avec plusieurs femmes qui ressemblaient trait pour trait à la jeune femme soupçonnée d'assassinat.

Une mise en scène macabre

Après avoir essuyé plusieurs refus, ils tombent finalement sur Khadidja O. qui accepte de les rencontrer, attirée par une offre cosmétique selon le Süddeutsche Zeitung. Les deux suspects se rendent alors au domicile de la jeune femme et la font monter à bord de la Mercedes avant de lui administrer une cinquantaine de coups de couteau. Un acte de barbarie qui avait pour but, selon The Guardian, de berner les parents de Shabaran K. avec qui elle entretient des relations glaciales.

Une hypothèse corroborée par la sinistre mise en scène voulue par la jeune femme. La voiture, contenant le corps inanimé de Khadidja O., a en effet été conduite devant le domicile des parents de la meurtrière présumée. "Vous n'avez pas un cas comme celui-ci tous les jours, surtout avec une tournure aussi spectaculaire. Le jour où nous avons trouvé le corps, rien ne nous préparait à cette évolution", confie à Bild Andreas Aichele, un porte-parole de la police.

Si la justice les reconnaît coupables, Shabaran K. et Sheqir K. encourent des peines de prison à perpétuité.