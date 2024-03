À quoi correspond l'équinoxe de printemps, phénomène astronomique, qui a eu lieu ce mercredi ?

Le printemps est enfin là ! Enfin, il s'agit du printemps astronomique qui a commencé dans les premières heures de la matinée. Plus précisément à 4 heures 6 minutes et 21 secondes en France, selon les calculs complexes de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui dépend de l'Observatoire de Paris. Ce phénomène est plus connu sous le nom "d'équinoxe de printemps".

L'équinoxe a lieu deux fois dans l'année

Tout d'abord, "équinoxe" est un terme qui vient de deux mots latins : "aequus" qui veut dire égal et "nox" qui signifie nuit. L'équinoxe de printemps est un phénomène astronomique qui marque le passage de l'hiver au printemps dans l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère sud. À ce moment précis, la durée du jour et de la nuit est parfaitement identique, soit 12 heures. On doit cela à la combinaison entre l'orbite de la Terre et à son inclinaison axiale de 23,5 degrés, ce qui fait que le soleil se trouve juste au-dessus de l'équateur terrestre et qu'il brille sur tout l'hémisphère nord.

À partir d'aujourd'hui, la durée d'ensoleillement va augmenter jusqu'à atteindre 16 heures par jour lors du solstice d'été, en juin. L'équinoxe a également lieu au mois de septembre. Cette fois, il marque le début de l'automne et le début de la diminution du temps d'ensoleillement qui atteindra huit heures par jour au moment du solstice d'hiver, en décembre.

Enfin, le printemps astronomique ne doit pas être confondu avec le printemps météorologique. Ce dernier a démarré le 1er mars et il s'étale jusqu'au 31 mai, comme le précise le site internet de Météo-France.