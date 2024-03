On connaissait le plus long sandwich aux rillettes du Mans, voici la plus grande raclette du monde à Saint-Étienne. La ville des Verts a battu un nouveau record en rassemblant 2.236 personnes au parc des expositions dimanche pour déguster 620 kg de fromage. Un événement lancé par l'humoriste stéphanois Jason Chicandier et son complice Mathou.

620 kg de fromage et 350 kg de charcuterie

Pour ce faire, il a fallu réunir "une tonne de pommes de terre, 620 kg de fromage et 350 kg de charcuterie", a détaillé Maxime Balouzat de l'agence Coïncidence, qui a organisé l'évènement, à nos confrères de France Bleu Saint-Étienne Loire. "Je vous annonce officiellement que vous êtes 2.236 malgré les assiettes cassées et ceux qui sont déjà par terre", a lancé l'huissier depuis l'estrade, peut-on voir sur une vidéo publiée par France Bleu.

Le record de la plus grande raclette du monde battu ce dimanche à Saint-Etienne. 2.236 personnes rassemblées pour manger de la charcuterie et du fromage fondu. pic.twitter.com/IiqaxZ840y — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 17, 2024

"Faire la bringue simplement, sans chichi"

De son côté, l'humoriste, bien connu des Stéphanois, s'est réjoui de l'ampleur de l'événement et espère renouveler l'aventure l'année prochaine avec deux fois plus de couverts. "C'est génial, je m'attendais à une belle réussite, mais pas une réussite aussi pétaradante. Pour ce type d'évènement, le public stéphanois est très chaud. Je crois que ça manquait à cette ville, de faire la bringue simplement, sans chichi", a-t-il confié.