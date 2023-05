Yvelines : une fillette meurt percutée par une voiture, la conductrice positive aux stupéfiants

Une enfant de six ans est morte mardi soir à Trappes (Yvelines) après avoir été percutée par une voiture dont la conductrice a ensuite été contrôlée positive aux stupéfiants, a-t-on appris de sources concordantes. L'automobiliste, âgée de 21 ans, a été interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants, a indiqué le parquet de Versailles.

Les faits se sont produits mardi soir vers 20 heures. Selon une source policière, la petite fille était en train de traverser la chaussée à vélo quand elle a chuté en montant sur le trottoir. La conductrice, surprise, n'a pas réussi à l'éviter et l'a percutée, selon une autre source policière. L'enfant était en arrêt cardio-respiratoire après le choc et le SAMU n'a pas pu la réanimer.

Vers la création d'un "homicide routier"

"Notre ville est endeuillée par le décès d'une fillette de 6 ans", a réagi le maire de Trappes, Ali Rabeh (Génération.s), sur Twitter. "Notre compassion accompagne la famille, dont la souffrance est infinie", a-t-il ajouté. L'édile a aussi appelé les "éventuels témoins à se faire connaître auprès du commissariat afin de permettre à l'enquête d'aboutir".

Face à ce nouveau drame, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Eric Pauget, appelle à faire "évoluer la loi. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, un accident de la route qui tue quelqu'un est considéré malheureusement comme un homicide involontaire. Et cette sémantique d'homicide involontaire est insupportable pour les familles de victimes parce que lorsqu'il y a eu un accident de la route et que la personne qui a provoqué cette accident a consommé volontairement de la drogue ou de l'alcool, on n'est pas que dans l'homicide involontaire. Donc il faut que la loi évolue. Lorsqu'on est dans le cas d'une prise volontaire de drogue ou d'alcool, je propose de le qualifier d'homicide routier avec bien sûr, un quantum de peine qui s'adapte et qui soit entre l'homicide involontaire et volontaire", conclut-il au micro d'Europe 1.