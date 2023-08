Yvelines : bloqué derrière un camion-benne, un automobiliste tire dans la tête d'un éboueur

C'est une situation pourtant banale qui a failli tourner au drame. Mardi matin, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, un automobiliste ralenti par un camion-benne a tiré sur un éboueur avec une arme à feu, comme l'a révélé Mantes Actu. L'homme, pressé, n'aurait pas accepté d'attendre derrière le camion-benne, alors que trois agents ramassaient les déchets de la rue Émile Réaubourg, située près du lycée Jean-Rostand.

Rapidement, la tension monte. "Il aurait dit : 'je vais te fumer' à l’un des éboueurs, puis il est remonté chez lui, il a pris une arme, il est descendu et il a tiré", a détaillé le maire Raphaël Cognet au Parisien. "C’est du délire total ! On est sur quelqu’un qui passe de la frustration normale quand on est ralenti et pressé, à aller chercher un pistolet et tirer. La cause est d’une banalité affligeante", dénonce l'élu, qui a apporté son soutien à l'agent sur X (anciennement Twitter).

L'automobiliste placé en garde à vue

Selon le quotidien, l'homme aurait utilisé un pistolet à grenaille, une arme interdite à la vente qui tire des petites billes d'acier. L'éboueur a été touché à la tête et s'en sort avec une blessure légère. L'auteur des faits a quant à lui été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mantes-la-Jolie. Sostrema, la société de gestion de déchets dans laquelle travaille l'agent, a déposé plainte, selon Mantes Actu. La collecte de déchets a pu reprendre normalement le mercredi.