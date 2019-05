Mulhouse : un violent incendie ravage 8.000 m² d'entrepôts sans faire de victime

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche près de la gare de triage de Mulhouse, ravageant 8.000 m2 d'entrepôts, sans faire de victime, a-t-on appris auprès des pompiers.

Le bâtiment brûlé aux deux tiers

Les pompiers ont été alertés par "de multiples appels de riverains" vers 23 heures pour un incendie "dans un ancien entrepôt de la SNCF de 12.000 m², loué à diverses entreprises, notamment un important dépôt de meubles", a indiqué à l'AFP le lieutenant-colonel Georges Thill, chef de site au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du Haut-Rhin. "Ce bâtiment a brûlé aux deux tiers, la charpente métallique s'est écroulée et tout le contenu est perdu", a-t-il ajouté. "Quand les pompiers sont arrivés, il y avait un embrasement très important", a relaté l'officier.

#Mulhouse : Gros incendie en cours à la gare du Nord à Mulhouse .. les pompiers sont déjà en place .#Francepic.twitter.com/MiY53Iomud — Gladiator (@1_jaunes) May 18, 2019

L'origine de l'incendie reste inconnue

En tout, 8.000 m² ont été ravagés par les flammes, pour une raison encore inconnue. "Une centaine de sapeurs-pompiers, une dizaine d'engins incendies, trois grandes échelles, quatre lances-canons et dix lances de plain-pied" ont été mobilisés toute la nuit, a détaillé le lieutenant-colonel Thill. L'incendie, qui n'a pas fait de victime, a été maîtrisé vers 3 heures dimanche. Une vingtaine de pompiers étaient encore sur place pour éteindre les foyers résiduels et "des moyens seront engagés toute la journée", a précisé à l'AFP l'officier du Centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.