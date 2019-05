Vesoul : une femme tente de s'immoler devant le tribunal

Une femme qui venait d'être condamnée par le tribunal de grande instance de Vesoul a tenté jeudi de s'immoler par le feu devant le bâtiment, a appris l'AFP auprès du parquet. Cette femme de 49 ans venait d'être condamnée à trois mois de prison avec sursis pour avoir détourné 5.000 euros du club de ski dont elle était la trésorière pour s'acheter une voiture, a indiqué le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic.

Brûlée au visage

Après être sortie du tribunal, elle a imprégné d'alcool à brûler un foulard qu'elle s'est mis sur la tête et y a mis le feu. Secourue par des agents de sécurité et trois jeunes gens, elle a ensuite été prise en charge par les pompiers et emmenée aux urgences de l'hôpital Vesoul, brûlée au visage. La gravité de ses blessures n'était pas connue jeudi soir. Selon le procureur, il s'agit du "geste prémédité" d'une "personne en détresse qui ne supportait pas de se voir condamner".