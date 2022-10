Val-de-Marne : 19 hommes devant la justice après le démantèlement d'un vaste trafic de drogue

19 des 30 personnes, arrêtées lundi dans le Val-de-Marne lors du démantèlement d'un important trafic de stupéfiants, ont été présentées à la justice en vue de leur mise en examen, a indiqué vendredi le parquet de Créteil. L'information judiciaire est ouverte notamment pour "trafic de stupéfiants (acquisition, détention, transport, offre ou cession), importation illicite de stupéfiants, complicité de trafic de stupéfiants, participation à un groupement en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans de prison", a précisé le parquet.

Une opération "exceptionnelle par son ampleur"

Le ministère public a requis de la détention provisoire pour 17 hommes et un contrôle judiciaire pour les deux derniers. Ils ont tous entre 18 et 31 ans.

Lundi, lors d'une opération qualifiée par le procureur de la République Stéphane Hardouin d'"exceptionnelle par son ampleur", 180 policiers ont démantelé à Créteil un trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) qui s'approvisionnait en Belgique et aux Pays-Bas. Parmi les 19 suspects figureraient les cinq gestionnaires du réseau, âgés de 24 à 30 ans. Outre ces déferrements, deux ordonnances pénales ont été notifiées à des vendeurs avec amende et interdiction de séjour de six mois dans le département. Quatre ordonnances pénales ont été délivrées pour des acheteurs, a précisé le parquet.