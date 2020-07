Un détenu retient sa compagne en otage puis se rend à la prison de Roanne

Un détenu s’est retranché dans un parloir de la prison de Roanne, dans la Loire, vers 11 heures mercredi matin, alors que sa compagne lui rendait visite, a appris Europe 1 à la mi-journée. Cette dernière a été libérée puis l'homme s'est rendu, en début d'après-midi.

Un homme connu pour son comportement violent

La zone avait été évacuée par les surveillants et les Équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris, spécialisées dans les situations tendues en milieu pénitentiaire) avaient été dépêchés sur place. D’après nos informations, cet homme, détenu en quartier d’isolement est connu pour son comportement violent en détention et atteint de troubles psychiatriques.

Sa compagne n’a pas été violentée et a été libérée peu après 13 heures. L'homme s'est rendu à 13h30, sans qu'aucune arme ne soit retrouvée dans le parloir.