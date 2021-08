Une mère et sa fille fauchées par un automobiliste à Argenteuil : le conducteur s'est rendu

A Argenteuil, dans le Val d'Oise, une adolescente et sa mère ont été fauchées par une voiture, dimanche aux alentours de 21 heures, alors qu'elles se trouvaient à proximité d'un arrêt de bus. Les deux victimes, en état d'urgence absolue, ont été transportées vers les hôpitaux d'Argenteuil et de Beaujon dans les Hauts-de-Seine. La jeune fille de 11 ans se trouve encore entre la vie et la mort. L'automobiliste, qui avait pris la fuite avant l'arrivée des secours, s'est finalement rendu aux forces de l'ordre ce lundi soir.

Le conducteur identifié

La police avait réussi à identifier le conducteur grâce à des débris de sa voiture, une Peugeot 308, ainsi que grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agit d'un jeune homme de 25 ans déjà connu de la justice. Les enquêteurs de la Sûreté départementale du Val d'Oise avaient retrouvé sa voiture lundi, abandonnée à Sartrouville, une commune voisine d'Argenteuil. Acculé, le suspect s'est rendu le soir-même au commissariat, où il a immédiatement été placé en garde à vue.

D'après les informations d'Europe 1, le conducteur assure, pour le moment, qu'il s'est endormi au volant au moment de l'accident. Une version qui ne colle pas vraiment avec les auditions des témoins. Ces derniers ont expliqué qu'il avait accéléré pour monter sur le trottoir, avant de percuter cette adolescente et sa mère. Aucun lien n'a été établi entre le suspect et les deux victimes. En revanche, une troisième personne se trouvait au niveau de l'arrêt de bus, dimanche soir. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans, qui aurait pu être la cible de l'automobiliste.