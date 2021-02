Une marche blanche organisée en mémoire à Estelle Luce, DRH assassinée en Alsace

Après ses obsèques ce samedi 6 février, les proches d'Estelle Luce organisent une marche blanche pour lui rendre hommage. Cette directrice des ressources humaines de 39 ans avait été retrouvée morte, assassinée, dans sa voiture fin janvier, sur le parking de son entreprise à Orschwihr, en Alsace. Tous les participants sont invités à venir vêtus de blanc, avec une rose à la main. Plus de 300 personnes sont attendues dans la matinée dans ce petit village viticole.

"C'est un événement tragique. On est tous dans l'émotion"

Sur le parvis de l'église, des haut-parleurs retransmettront les funérailles de la directrice des ressources humaines. Puis, la famille se rendra seule au cimetière avant la marche blanche en hommage à Estelle Luce, prévue à 11h30. "Nous nous dirigeons tous ensemble vers la chapelle du Bollenberg. Là-bas, on fera un dépôt de fleurs", explique sur Europe 1 la maire de la commune Marie-Josée Staender. "Il y aura des interventions de ma part, de la famille et de collègues de travail, suivies de moments musicaux et d'un lâcher de ballons et de colombes", poursuit l'édile.

"C'est un événement tragique. C'est quelque chose de très dur et de très difficile. On est tous dans l'émotion. On a mis en place à la mairie une bougie, des fleurs et un livre de condoléances et nous voyons bien que les gens sont très touchés par ce qui vient d'arriver", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Un lien avec le double-assassinat en Drôme et en Ardèche ?

Le meurtre d'Estelle Luce pourrait être en lien avec le double assassinat commis deux jours plus tard dans la Drôme et en Ardèche. Une enquête a été ouverte et un homme a été interpellé puis hospitalisé en psychiatrie. Un lien formel (une trace ADN ou des aveux du suspect) reste à établir entre les deux drames.