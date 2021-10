Une femme retrouvée décapitée à son domicile à Agde, dans l'Hérault

Une femme de 77 ans a été retrouvée décapitée dans sa maison de la station balnéaire d'Agde, dans l'Hérault, mercredi soir, a annoncé jeudi le parquet de Béziers, précisant que la piste terroriste n'était pas privilégiée à ce stade. Mercredi soir, le corps d'une institutrice veuve de 77 ans était découvert chez elle, la tête à proximité du corps. C'est son fils qui avait donné l'alerte, s'inquiétant de l'absence de réponse de la victime à ses appels téléphoniques, a indiqué le procureur de Béziers, Raphaël Balland, dans un communiqué. Une autopsie est prévue jeudi après une nuit d'investigations sur place.

Une victime inconnue des forces de l'ordre

"Informé de ces faits, le parquet national antiterroriste n'a pas revendiqué sa compétence jusqu'à présent, en l'absence d'éléments qui pourraient le justifier en l'état des investigations", a précisé le procureur qui a confié l'enquête à la police judiciaire de Montpellier. Et "d'importants moyens sont mis en œuvre par la DTPJ de Montpellier pour tenter d'identifier et d'interpeller le ou les auteurs des faits", a ajouté Raphaël Balland. Le procureur a précisé que la victime n'était pas connue de l'autorité judiciaire et que le commissariat d'Agde n'avait recueilli ces dernières années aucune plainte émanant d'elle.

Par ailleurs, le procureur a indiqué avoir ouvert une autre enquête pour "violation du secret professionnel et recel de ce délit compte tenu de la nature des informations diffusées par certains médias".