Une douzaine d‘individus interpellés après une série d’attaques de DAB dans les Hauts-de-France

Les forces de l’ordre ont interpellé mardi dernier une douzaine d'individus impliqués dans au moins quatre attaques de distributeurs automatiques, perpétrées entre mars et juillet 2018 dans les Hauts-de-France, selon des informations d’Europe 1. Leur mode opératoire, plutôt original, consistait à introduire dans les DAB un mélange gazeux pour provoquer l'explosion grâce à un dispositif électrique.

Les malfaiteurs, décrits comme "particulièrement actifs et mobiles", sont également poursuivis pour un vol de fret et plusieurs cambriolages. Le préjudice global de leurs méfaits est estimé à plus de 200.000 euros.

Véhicules de luxe, armes, plaques d'immatriculation vierges…

Le travail conjoint de la section de recherches de la gendarmerie de Lille-Villeneuve d'Ascq, de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille et de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante a permis, dans cette affaire, de lancer une vaste opération de perquisition sur plusieurs sites de la commune de Saint-Quentin dans l’Aisne, mais aussi à Dijon et Trévoux, dans l’Ain.

Au cours de cette opération commune, mobilisant près de 120 gendarmes et policiers, ont été saisis cinq véhicules (dont des modèles haut de gamme), 60.000 euros, plusieurs armes d'épaule et de poing, une centaine de coffrets de parfum, une presse et 450 plaques d'immatriculation vierges.

Sur la douzaine de personnes interpellées, neuf ont été présentées à un juge en vue d’une mise en examen. Parmi elles, quatre ont été écrouées, et cinq autres placées sous contrôle judiciaire.