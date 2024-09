Un surveillant blessé dans la prison de Mayotte au cours d'une mutinerie

L'incident a éclaté vers 15H00 heure locale dans le quartier du centre de détention au moment de la réintégration de la centaine de détenus présents dans la cour vers leurs cellules, "moment très sensible", décrit Vincent Pardoux, secrétaire régional FO pour la Réunion et Mayotte.

Des détenus s'en sont pris à un gradé, lui ont arraché des clés et son émetteur récepteur. Ce dernier, "blessé légèrement à l'avant-bras" et "très choqué" a pu se mettre à l'abri. "Mais un second surveillant a été pris en otage dans la cour de promenade", a détaillé de son côté l'Administration pénitentiaire dans un communiqué.

"Une cellule psychologique a été immédiatement ouverte"

Le GIGN et les forces mobiles de gendarmerie "sont très vite arrivés sur les lieux et ont permis la libération de l'otage et des agents retranchés" dans des "bureaux de la détention", précise-t-elle.

Des vidéos circulant dans l'après-midi sur les réseaux sociaux montraient un panache de fumée s'élevant dans l'enceinte du centre pénitentiaire. "On est choqué par ce qui s'est passé", réagit Vincent Pardoux, "on savait que la situation était très tendue" dans le centre de détention de Majicavo où la surpopulation dépassait les 245% au 1er août selon les chiffres du ministère de la Justice.

"Une cellule psychologique a été immédiatement ouverte et sera renforcée dans les jours à venir, tout comme la sécurisation de l'établissement", a annoncé l'Administration pénitentiaire, saluant le "sang-froid et le professionnalisme des personnels du centre pénitentiaire".

La densité carcérale globale en France s'établit à 126,4%. Mais dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines, elle atteint 151,6%. A Majicavo, elle avoisine les 177%. Pour désengorger l'établissement de Majicavo, un projet de deuxième prison a été annoncé par le ministère de la justice en 2022, mais aucun terrain n'a pour l'heure été retenu.