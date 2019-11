Un pont suspendu s'effondre près de Toulouse, un camion et une voiture tombent dans le Tarn

Un camion et une voiture ont été précipités dans le Tarn lundi matin, quand un pont suspendu qui enjambe la rivière s'est effondré, vers 8h, a-t-on appris auprès des pompiers. Pompiers et gendarmes n'étaient pas immédiatement en mesure de donner le nombre de victimes. Le pont métallique reliait Mirepoix-sur-Tarn et Bessières (Haute-Garonne), selon les gendarmes.

"Nous sommes en cours d'évaluation". Il y a "trois véhicules impliqués, je n'ai pas encore le nombre de victimes, il y a plus de 60 pompiers sur place", a déclaré à l'AFP le président du conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric. Au sujet de l'état du pont, "il y aura une enquête", a-t-il ajouté. Le pont est situé sur la route départementale 71, dont l'entretien dépend du Conseil départemental. Le préfet de la Haute-Garonne s'est rendu sur place, "nous sommes en cours d'évaluation" de l'accident, a indiqué la préfecture.