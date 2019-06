Un homme meurt dans le chavirement d'un bateau entre l'Île de Ré et la Vendée

Un homme a perdu la vie, dimanche après-midi, dans le détroit du Pertuis breton, entre l'Île de Ré et la Vendée, rapporte France Bleu. Ce plaisancier se trouvait à bord d'une embarcation d'un peu plus de 5 mètres et tentait d'y remonter un filet de pêche lorsque celle-ci a chaviré, aux alentours de 15 heures.

Quatre survivants. Un bateau de plaisance et un autre navire à proximité ont pu alerter les secours et récupérer quatre autres personnes également tombées à la mer. En revanche, le cinquième naufragé, repêché plus tard par l'une des vedettes des secours, n'a pu être ranimé par un médecin hélitreuillé sur le bateau.