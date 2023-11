Un homme armé d'un couteau tente de s'en prendre à la maire d'une commune près de Nantes

L'Hôtel de Ville de Bouguenais a vécu une grosse frayeur vendredi matin. Un homme armé d'un couteau a fait irruption dans la mairie de cette commune d'environ 20.000 habitants au sud de l'agglomération nantaise, et a cherché à s'en prendre à la maire.

La scène se passe très vite. Un homme âgé d'une soixantaine d'années entre dans la mairie de Bouguenais, monte les escaliers puis se dirige droit vers le bureau de la maire, Sandra Impériale. "À ce moment-là, la porte s'ouvre, il me regarde et sort son couteau. On a essayé de tenir la porte et de bien fermer. J'ai eu peur pour les autres personnes qui étaient dans la pièce à côté mais c'est vrai qu'il visait plutôt le maire", explique l'édile.

La maire espère une réponse judiciaire

C'est finalement un collaborateur de l'élue, Karl Simler, qui, en maîtrisant l'individu, a été touché légèrement. "Je l'ai attrapé par le bras. Il y en a un autre qui l'a agrippé. Dans le mouvement, il y a probablement un coup de couteau qui m'a lacéré légèrement le bras. Je pense que la veste en jean a amorti les choses. Il a bégayé quelques mots, mais qui n'avait pas beaucoup de sens", se souvient-il.

Le drame a donc été évité de justesse. Même si l'auteur a été hospitalisé d'office, la maire espère que cet acte ne restera pas sans réponse judiciaire. "C'est important que l'élucidation se fasse parce que les maires aussi en ont ras-le-bol de se faire agresser sans qu'il y ait de suite. Ça ne va pas pousser les gens à se présenter", regrette Sandra Impériale. Une cellule psychologique doit être mise en place au sein de la mairie.