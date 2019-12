Un hacker vole les 30.000 euros de dons à la famille d'un pompier décédé

Le 1er décembre dernier, un hélicoptère s'écrasait près de Marseille, avec à son bord un pompier et deux sauveteurs de la sécurité civile. Le trio était parti en intervention de reconnaissance et de sauvetage durant les intempéries qui touchaient le Var. Une cagnotte en ligne a alors été ouverte sur la plateforme Leetchi pour l'un des disparus, Norbert Savornin, 44 ans et père de deux enfants. Plus de 30.000 euros ont ainsi été rassemblés pour sa famille… jusqu’à ce que la totalité de la cagnotte soit dépensée frauduleusement.

Aujourd’hui il ne reste plus que 600 euros sur les 30.000 euros recueillis. En quelques heures, le ou les hackers ont dilapidé la cagnotte en achats sur Internet. Les auteurs du détournement de fonds ont simplement piraté le mail qui a servi à créer cette cagnotte : ils ont débloqué les fonds et les ont transférés pour pouvoir les dépenser. Aucun contrôle d’identité n’est nécessaire pour cette transaction. La plateforme en ligne s'était déjà fait remarquer en début d'année pour avoir interrompu la collecte en faveur de l'ancien boxeur Dettinger.

"On espère que pour Noël la plateforme Leetchi aura un petit geste en faveur de la famille"

"Je suis dégoûté qu’on ait fait ça envers quelqu’un qui n’est plus là, qui a rendu un service, a eu les hommages nationaux et la Légion d’honneur; qu'on ait fait ça envers une famille pour laquelle l’argent allait être un soutien attendu en cette période de l’année", soupire, écœuré, Alexandre Aubert, le sapeur-pompier qui gérait cette cagnotte. "On espère que pour Noël la plateforme Leetchi aura un petit geste en faveur de la famille."

La société a promis de tout rembourser mais aucun délai n’a été donné. Une enquête est aujourd’hui en cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce piratage. Les personnes qui souhaitent faire un don à la famille Savornin doivent le faire par chèque par voie postale.