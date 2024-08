Un alpiniste mort et un blessé en tombant dans une crevasse sur le mont Blanc

Un alpiniste de 67 ans a été tué et son compagnon de cordée blessé lors d'une chute dans une crevasse sur le mont Blanc, a-t-on appris vendredi auprès des gendarmes. L'accident s'est produit jeudi matin alors que "les deux alpinistes amateurs descendaient le mont Blanc par la face nord", a expliqué à l'AFP le major Yann Gérôme du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.

Une crevasse d'une quinzaine de mètres

À environ 4.600 mètres d'altitude, "ils ont glissé et sont tombés dans une crevasse d'une quinzaine de mètres", a-t-il ajouté. La compagne de l'un d'eux, inquiète d'être sans nouvelle, a multiplié les appels et il a fini par répondre vers 16H30 "totalement désorienté", mais cela a permis de donner l'alerte, selon le major Gérôme.

Les secours ont vu la trace de la glissade et les ont localisés. Après une heure de manœuvre, compliquée par l'altitude, ils ont réussi à les sortir, mais le plus âgé était décédé. L'autre, âgé de 62 ans, a été transféré à l'hôpital en hypothermie et avec un traumatisme cranien, selon une autre source de gendarmerie. Son pronostic vital n'est pas engagé, a souligné le major Gérôme, pour qui cet homme doit sa survie à l'appel de sa compagne.