Tournage de la série Lupin braqué : sept jeunes mis en examen, trois en détention

Sept jeunes hommes soupçonnés d'avoir braqué le tournage de la série Netflix Lupin à Nanterre (Hauts-de-Seine) fin février ont été interpellés et mis en examen pour vol en bande organisée, a appris vendredi l'AFP auprès du parquet, qui précise que la plupart sont mineurs. Ces jeunes originaires des Hauts-de-Seine ont été interpellés le 9 mars puis mis en examen le 11 pour vol en bande organisée avec arme et recel, a indiqué le parquet, confirmant des informations de RTL. Trois ont été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire.

300.000 euros de matériel dérobés

Selon une source proche du dossier, "une partie" du matériel volé a été retrouvé pendant les perquisitions. Certains des jeunes interpellés, âgés de 13 à 21 ans, étaient déjà connus défavorablement des services de police selon cette source. Le 25 février, une vingtaine de personnes encagoulées avaient attaqué dans le quartier Pablo-Picasso de Nanterre le tournage de la deuxième saison de Lupin, en présence de l'acteur Omar Sy, pour y voler du matériel. En tout, près de 300.000 euros de matériel avait été dérobé. L'équipe a été agressée avec des tirs de mortier d'artifice, sans faire de blessé.

Une partie encore en fuite

Une partie des malfaiteurs est encore en fuite et recherchée par les enquêteurs de la police judiciaire des Hauts-de-Seine.

Après avoir conquis des dizaines de millions d'abonnés Netflix dans le monde, Omar Sy a renfilé ses baskets de gentleman-cambrioleur pour la très attendue deuxième partie de Lupin, premier carton made-in-France du géant américain et remise à la page du pétillant héros créé en 1905 par Maurice Leblanc.