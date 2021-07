Tarascon : un corps retrouvé dans un sac, le meurtrier présumé abattu par la police

Macabre découverte dans la nuit de dimanche à lundi à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Alertés par un témoin, les policiers ont retrouvé un corps sans vie dans un sac, chez un particulier. Il pourrait s’agir d’un mineur de 13 ans en fugue. Son meurtrier présumé de 32 ans, en fuite, a été abattu par la police à Arles.

C’est un témoin qui a donné l’alerte. Dimanche soir, vers 23 heures, l'homme contacte les force de l’ordre et explique qu’il pense avoir vu un corps humain dans un sac au domicile d’un particulier à Tarascon. Les policiers se rendent alors au domicile. Sur place, le locataire, connu pour violences et pour des antécédents psychiatriques, est absent.

La tête et le bras sciés

Les policiers cassent la porte et retrouvent un corps sans tête dans un sac. La tête et le bras ont été sciés, et la tête est retrouvée dans un seau dans la salle de bain. La victime pourrait être un adolescent de 13 ans déclaré en fugue deux jours plus tôt d’un foyer à Marseille.

Le signalement du meurtrier présumé en fuite est largement diffusé. Vers 3 heures du matin, un équipage de police l’identifie à Arles. Il refuse de suivre les policiers. Un adjoint de sécurité le cible et le touche à l’abdomen. Le suspect est décédé.