Suraccident sur l'A8 : un employé d'autoroute tué, quatre blessés dont deux gendarmes

Un accident de la circulation sur l'autoroute A8, au niveau de la commune de La Turbie (Alpes-Maritimes), a causé la mort d'un employé de la société d'autoroutes Escota (Vinci Autoroutes) et quatre personnes dont deux gendarmes ont été blessées, ont indiqué dimanche les services de secours et Vinci.

"Un terrible accident" provoqué dans des "circonstances inacceptables"

Le drame s'est produit quand une voiture est venue percuter un groupe de personnes présentes sur la chaussée en sécurisation d'un premier accident, a indiqué un porte-parole de la gendarmerie, qui avait initialement évoqué six blessés. Dans un communiqué en fin d'après-midi, Vinci a évoqué "un terrible accident" provoqué dans des "circonstances inacceptables" par "une voiture folle" venue percuter des patrouilleurs d'Escota, des gendarmes et des dépanneurs qui portaient assistance au premier véhicule accidenté et à ses occupants, après avoir mis en place un balisage pour sécuriser la zone.

Selon Vinci, qui a décidé de porter plainte pour homicide, les images "attestent d'une vitesse très excessive et d'une conduite dangereuse de la part du conducteur de la voiture folle". Les quatre blessés, dont deux grièvement, sont un autre patrouilleur d'Escota, deux gendarmes et un dépanneur, a précisé Vinci. Le premier accident, dans une descente, à 300 mètres du péage de La Turbie dans le sens Italie-France, avait lui été causé par l'aquaplaning, les précipitations étant particulièrement intenses ce dimanche, selon la gendarmerie.

Le département avait été placé par Météo France en vigilance jaune pluies-inondations dimanche, en raison de précipitations intenses qui ont provoqué de nombreuses chutes d'arbre et quelques coupures de route.