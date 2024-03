Seine-Saint-Denis : tirs de mortiers d'artifice sur le commissariat de La Courneuve

Le commissariat de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a été ciblé dimanche soir par d'importants tirs de mortiers d'artifice et de projectiles, quatre jours après la mort d'un jeune de la ville lors d'une course-poursuite, a appris l'AFP de source policière. "Des individus ont jeté des mortiers d'artifice et des projectiles sur le commissariat de La Courneuve. Des poubelles ont été incendiées", a déclaré à l'AFP une source policière, indiquant que les faits ont commencé peu avant 23h.

Six interpellations à 23h30

À 23h30, six personnes avaient été interpellées. Des renforts étaient en cours de déploiement à travers la ville et pour sécuriser le commissariat. Vers minuit, le calme était revenu, selon cette même source. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des groupes d'individus tirant des mortiers d'artifice à profusion sur la façade du poste de police. Sur son compte X, le tramway T1 a annoncé vers 23h00 que le trafic était interrompu entre La Courneuve et Saint-Denis "suite à des mesures de sécurité".

La Courneuve fait l'objet d'une attention particulière suite à la mort mercredi soir d'un jeune de la ville, Wanys R, lors d'une course-poursuite avec la police mercredi soir à Aubervilliers. Le scooter conduit par le jeune de 18 ans était poursuivi par la police après un refus de contrôle. Dans une avenue d'Aubervilliers, son deux-roues était heurté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité (BAC) appelé en renfort, qui arrivait en sens inverse.

Dans la collision, Wanys R. a été tué et son passager blessé. Une vidéo du drame a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias. L'avocat de la famille a accusé vendredi les policiers de l'avoir "volontairement" percuté, l'avocat des policiers fustigeant une "contrevérité" et défendant la thèse de l'accident.