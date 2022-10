Seine-Saint-Denis : enquête ouverte après la découverte du corps putréfié d'un nonagénaire

Une enquête a été ouverte pour "meurtre d'un ascendant" après la découverte du corps d'un homme de 90 ans dimanche dans un pavillon du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) où vivait son fils, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny et de sources policières. L'alerte a été donnée par la petite-fille du défunt, qui venait rendre visite à son grand-père dont elle était sans nouvelles, dimanche après-midi.

Le fils du défunt interpellé

"Le corps de celui-ci était retrouvé dans la maison, manifestement décédé depuis un certain temps", a précisé le parquet, ajoutant que son état "empêchait de faire les constatations sur place". Sur les lieux la police a interpellé le fils du défunt, qui vivait avec lui dans le pavillon. Cet homme, âgé de 63 ans et présentant de sérieux troubles psychologiques, a déclaré "avoir tué puis mangé des parties du corps de son père", selon une source policière. Ses propos ne sont "pas forcément cohérents et à prendre au sérieux", a toutefois averti le parquet.

En outre, "les premières constatations ne permettent pas de confirmer son discours", a souligné cette source. Une autopsie doit être réalisée. Son étant le rendant incompatible avec une garde à vue, l'homme a fait l'objet d'une hospitalisation d'office. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.