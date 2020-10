Seine-Maritime : un lycéen mis en examen pour apologie du terrorisme

Un lycéen de 16 ans a été mis en examen pour apologie du terrorisme et menaces de mort au sein d'un lycée de Sotteville-lès-Rouen, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Rouen et de source policière. "Une enquête a été diligentée en flagrance par la Direction départementale de la sécurité publique pour des faits d'apologie du terrorisme et menaces de mort. Le mineur a été entendu, déféré le 24 septembre devant un juge des enfants, mis en examen et placé sous liberté surveillée préjudicielle", a indiqué à un correspondant de l'AFP le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache.

De source policière, le mineur est "perturbé psychologiquement". "Il a reconnu en garde à vue avoir dit à des camarades vouloir faire comme Daech avec une arme. Il a été placé dans un foyer", a précisé cette source ajoutant que "ses parents sont musulmans non pratiquants " et qu'il n'y a "pas de radicalisation au sein de la famille".