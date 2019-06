Seine-Maritime : le corps d'un homme de 27 ans découvert dans une voiture calcinée

Appelés pour maîtriser un incendie de voiture dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers ont découvert le corps d'un homme de 27 ans à l'intérieur du véhicule, qui se trouvait sur un parking de Sainte-Marguerite-sur-Durclair. Une enquête a été ouverte, rapporte Paris Normandie.

La victime participait à une soirée d'anniversaire dans une maison en pierre de la ville, régulièrement utilisée comme salle des fêtes, route de Saint-Wandrille. Comme la plupart des participants, il avait garé son véhicule sur le parking voisin. Selon les premières investigations des gendarmes, il aurait quitté la maison pour aller se reposer dans sa voiture.

Lorsque le feu s'est déclaré, des participants ont ouvert le coffre et les portes du véhicule, mais n'ont rien vu à cause de la fumée. "Je suis retourné cherché mes extincteurs, mais ça n'a servi à rien", a confié l'un d'entre eux à Paris Normandie. Des analyses doivent être effectuées pour déterminer les causes de l'incendie. Le jeune homme pourrait s'être endormi avec une cigarette allumée.