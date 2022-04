Seine-et-Marne : un adolescent de 16 ans poignardé dans son lycée

Un lycéen de 16 ans a été poignardé dans son établissement à Chelles en Seine-et-Marne. Il a par la suite été transporté à l'hôpital vendredi matin, a appris l'agence France Presse auprès du rectorat de Créteil et de source policière.

En fin de matinée, "un individu s'est introduit dans le lycée Louis-Lumière à Chelles et a agressé un élève avec une arme blanche", relate le rectorat dans un communiqué. D'abord pris en charge par l'infirmière scolaire, il a ensuite été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. Selon une source policière, son pronostic vital n'était pas engagé.

Le pronostic vital du lycéen n'est pas engagé

D'après les premiers éléments d'enquête, l'agresseur présumé est extérieur à l'établissement. Le Parisien affirme de son côté que l'assaillant se serait présenté un peu plus tôt à l’intérieur du lycée pour trouver celui qu’il recherchait. Une première bagarre à mains nues aurait alors éclaté et un enseignant serait intervenu pour les séparer. Un peu plus tard, les deux jeunes se sont à nouveau affrontés.

L’agresseur aurait alors asséné cinq coups de couteau à sa victime, l’atteignant au côté droit et dans le dos, avec une lame de 10 cm de long. Les cours ont été suspendus et une cellule d'écoute a été ouverte pour les personnels et les élèves, a ajouté le rectorat.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire.