Seine-et-Marne : à 7 ans, il tire dans la cour de récré avec l'arme de son père policier

Un enfant de 7 ans a tiré mardi après-midi dans la cour de récréation d'une école de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, avec une arme de poing dérobée à son père, policier. "L'enfant a pris l'arme de son père, l'a amenée à l'école et a tiré avec pendant la récréation", sans faire de blessés, a relaté la procureure du parquet de Melun, Béatrice Angelelli, confirmant une information du Parisien.

Le policier convoqué et auditionné. Intervenue sur place, la police a d'abord dû retrouver l'arme que l'enfant avait "balancée dans un buisson", selon une source policière. "On a ensuite vérifié qu'il s'agissait bien de l'arme d'un policier et identifié son propriétaire, un policier qui travaille à Paris".

Ce dernier a été convoqué et auditionné, selon cette même source. Compte tenu du jeune âge de l'écolier, le parquet de Melun a indiqué qu'il allait classer l'enquête. "C'est désormais à la hiérarchie policière d'éclaircir les conditions dans lesquelles cet enfant a pu emporter cette arme", a estimé la procureure. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie, selon une source policière.