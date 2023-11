Savoie : un technicien meurt écrasé sur le chantier du Lyon-Turin

Un technicien de 31 ans est mort en Savoie écrasé par un engin sur le chantier du tunnel Lyon-Turin, deuxième décès en quatre mois dans le cadre de ce projet controversé, a indiqué mercredi le parquet d'Albertville. Vers 15h30 mardi, cet employé de la société Vinci "a entamé seul le déplacement d'une presse à béton de deux tonnes qui a versé ensuite" sur lui, expliqué le parquet à l'AFP, confirmant une information de France Bleu Savoie. "Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes" de cet évènement, a-t-il ajouté.

Un tunnel long de 57,5 km

La victime était responsable du laboratoire de béton de Saint-Martin-la-Porte en Maurienne, a précisé dans un communiqué la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), qui chapeaute ce projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. "Ses collègues présents sur le lieu ont immédiatement réagi et appelé les services de secours" qui, malgré leur "arrivée rapide" n'ont pas réussi à le réanimer, ajoute la société qui "s'associe à la douleur de la famille, des proches et des collègues de la victime".

Le 19 juillet, un ouvrier de 51 ans était déjà mort sur un chantier de pose de rails dans la zone industrielle du Parquet à Saint-Jean-de-Maurienne. Vieux de plusieurs décennies, le chantier colossal du LGV Lyon-Turin et son tunnel de 57,5 km, doit être mis en service en 2032. Il suscite de fortes réactions. A l'hiver 2018-2019, plusieurs grandes manifestations ont réuni successivement à Turin des dizaines de milliers de partisans et d'opposants au projet.