Saint-Denis : un lycéen de 16 ans blessé à coups de couteau en classe

Un lycéen de 16 ans a été blessé à coups de couteau en classe mercredi dans un établissement de Saint-Denis et son agresseur présumé, un lycéen de 20 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris de source policière.

La victime a été transportée à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé cette source, confirmant une information du site d'information Actu 93. Les deux lycéens sont scolarisés dans la même classe de Première technologie au lycée Paul-Eluard.

Des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) se sont rendus dans l'établissement pour interpeller l'auteur présumé des faits.

Une cellule d'écoute mise en place

Une cellule d'écoute psychologique a été déployée par le rectorat de Créteil et la quasi-totalité des élèves de la classe et des assistants d'éducation ont été pris en charge. Les enseignants du lycée ont décidé de "débrayer" et de cesser les cours, selon le rectorat.

Le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis a déjà connu par le passé plusieurs épisodes de violences. En avril 2018, plusieurs centaines d'enseignants et de parents s'étaient rassemblés sur le parvis pour "dire stop à la violence".