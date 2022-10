Reims : 15 ans confirmés en appel contre un collégien pour le meurtre d'un autre élève

La chambre spéciale des mineurs a confirmé mardi en appel la condamnation à 15 ans de réclusion criminelle d'un adolescent, âgé de 14 ans au moment des faits, pour le meurtre en juin 2021 d'un collégien du même âge, poignardé après un différend. La décision a été rendue en audience publique, après 1h30 de délibéré, mais le procès s'est tenu à huis clos sur deux jours. L'accusé, en veste noire, a été maintenu en détention. Il encourait une peine maximale de 20 ans, la loi prévoyant pour les mineurs une excuse de minorité.

"On ressent un immense soulagement"

La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Reims a confirmé la totalité du jugement rendu en première instance le 1er juillet dernier, tant au niveau pénal que civil. "Ces deux jours ont été épouvantables. On va maintenant monter une association pour que le prénom d'Eloi-An résonne", a réagi la mère de la victime, qui s'est effondrée dans les bras de son avocat à l'issue de l'audience. "On ressent un immense soulagement. Ces deux jours, on les a vécu avec beaucoup de souffrance, qui vient s'ajouter à celle qu'on endure tous les jours", a déclaré son père.

La peine est assortie d'un suivi socio-judiciaire de sept ans et d'une injonction de soins. Opposés par un différend depuis plusieurs jours, les deux collégiens, scolarisés dans un établissement privé, s'étaient retrouvés dans le centre de Reims à la fin des cours le 2 juin 2021. Le mis en cause, qui tenait un couteau déjà déplié, avait bondi sur son camarade, lui assénant un coup de poing et le poignardant à la tempe. La victime, adoptée enfant à l'âge de trois ans, est décédée le 21 août à l'hôpital de Reims sans avoir repris connaissance.

Un clip de rap à l'origine de l'incident ?

La scène avait été filmée par la caméra d'un magasin proche mais aussi par une collégienne venue assister à l'affrontement avec un petit groupe d'élèves. Un clip de rap, créé et diffusé sur Instagram par l'accusé, semble être à l'origine de la tension entre les deux jeunes. On y voit le futur agresseur se mettre en vedette en jouant avec son couteau, ce qui aurait provoqué des moqueries parmi les collégiens. L'accusé, qui avait auparavant été retiré d'un établissement public à la suite d'une bagarre, aurait vécu plusieurs situations de harcèlement depuis l'école primaire.