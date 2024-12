Pyrénées-Orientales : au moins 2 morts et 14 blessés graves dans un accident de car

Un accident d'autocar a fait au moins deux morts et 14 blessés, dont sept blessés en "urgence absolu" et sept autres en "urgence relative", ce dimanche après-midi sur une route de montagne à Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, près d'Andorre, a-t-on appris auprès de la préfecture. "Il y a deux morts et cinq blessés en état d'urgence", a indiqué la préfecture des Pyrénées-Orientales à l'AFP concernant cet accident survenu vers 17h00 impliquant un autocar espagnol avec une quarantaine de passagers selon une source policière.

Trois hélicoptères ont donc été mobilisés pour porter secours aux victimes

"Le bilan est susceptible d'évoluer", précise la préfecture, alors qu'une centaine de sapeurs-pompiers intervienne sur place. L'accident a eu lieu sur la RN 320, une route montagneuse entre les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Andorre et l'Espagne, où le car s'est retourné sur la chaussée.

Les délais d'acheminement des secours sont longs, trois hélicoptères ont donc été mobilisés pour porter secours aux victimes, indique une source policière. Cet autocar espagnol transportait une quarantaine de passagers, et a heurté un rocher, a-t-on appris de mêmes sources. L'accident s'est produit sur la commune de Porté-Puymorens, une station de ski située à deux heures de route de Toulouse et Perpignan.