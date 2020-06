Portée disparue depuis vendredi, Marie-France Garaud a été retrouvée saine et sauve

Selon une information d’Europe 1, Marie-France Garaud, ancienne conseillère politique des présidents Pompidou et Chirac, portée disparue depuis vendredi soir, a été retrouvée saine et sauve samedi matin. Une habitante de Réaumur, ayant entendu l’avis de recherche à la radio, l’a vue déambuler à pied. Elle l’a recueillie chez elle et appelé la gendarmerie.

L'alerte a été donnée vers deux heures du matin par le personnel de sa résidence à Saint-Pompain, dans les Deux-Sèvres, selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie. Marie-France Garaud était introuvable et l'entourage expliquait qu'elle était partie avec son véhicule. Elle a été retrouvée sans sa voiture.