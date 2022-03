«Plan de résilience économique» : face au conflit ukrainien, qu'envisage le gouvernement ?

Il y une semaine, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français lors d'une allocution d’une quinzaine de minutes intégralement consacrée à l’Ukraine. Le président a notamment annoncé un "plan de résilience économique et social" confié au Premier ministre, dont l'objectif est de protéger le pays des conséquences économiques du conflit. Et on en sait un peu plus sur ce que le gouvernement envisage.

Une intervention sur les prix à la pompe la semaine prochaine

Trois pistes sont en effet sur la table. D'abord, accompagner les entreprises françaises qui sont en Russie et qui sont concernées par les sanctions. Le ministère de l'Economie a mis en place une cellule spéciale pour répondre à cet objectif. Ensuite, le gouvernement veut à tout prix sécuriser les approvisionnements en matières premières.

Enfin, autre dossier sur la table de l'exécutif, aider les entreprises à faire face aux hausses des coûts de l'énergie. Ce sera notamment l'enjeu, jeudi et vendredi à Versailles, du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens. Car sur ce point, il faut une coordination des Etats membres. La Commission européenne va très rapidement, nous dit-on, proposer une évolution des cadres des aides d'Etat.

L'Europe est également le théâtre d'une autre réflexion : l'idée de fixer des prix plafonds sera discutée pour éviter que les prix ne s'envolent pour les consommateurs. Des pistes qui concernent le moyen et le long terme, mais à court terme, en France, l'un des objectifs fixés par le gouvernement est de remplir au maximum nos réserves de gaz en vue de l'hiver prochain. Et en ce qui concerne les prix à la pompe, le gouvernement interviendra sur le prix des carburants dès la semaine prochaine.