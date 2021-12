Pas-de-Calais : un corps découvert sur une plage près de Calais

Un corps difficilement identifiable a été retrouvé samedi après-midi au niveau d'une plage de Marck (Pas-de-Calais), à proximité de Calais, a indiqué dimanche le parquet de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de La Voix du Nord. Le parquet ne disposait pas dimanche soir de davantage de précisions sur les circonstances de la découverte, ni d'éléments d'identification de la victime. "L'état du corps ne le permet pas", a indiqué à l'AFP Guirec Le Bras, le procureur de Boulogne-sur-Mer.

"Resté longtemps dans l'eau"

Il est encore trop tôt pour dire si ce corps est ou non celui d'un migrant, selon le procureur. "Compte tenu de l'état, on peut supposer qu'il est resté longtemps dans l'eau", a précisé Guirec Le Bras. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier le corps et d'établir les circonstances du décès. Plusieurs migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre ont disparu en mer ces dernières semaines.

Le 24 novembre, le naufrage d'une embarcation de fortune dans la Manche avait causé la mort de 27 migrants. Un des deux rescapés avait dénombré 33 personnes à bord au départ, laissant supposer la disparition en mer de quatre autres migrants.

Trois migrants disparus mi-novembre

Le 11 novembre, trois migrants avaient été portés disparus au large de Calais après avoir tenté de traverser la Manche sur des kayaks pour gagner l'Angleterre. Un corps ayant "séjourné longtemps dans l'eau" avait été découvert le 10 décembre au large de Calais. Une enquête avait été ouverte pour l'identifier.