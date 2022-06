Pas-de-Calais : soupçonné d'avoir tué ses deux fils, un père se suicide en prison

Le père d'Achille et César, deux frères de 4 et 7 ans découverts morts dans une voiture qu'il est soupçonné d'avoir incendiée mi-mars à Vaudricourt dans le Pas-de-Calais, s'est suicidé en prison, a appris l'AFP mercredi auprès du parquet. "Le corps sans vie de cet homme a été découvert tôt ce matin dans la chambre de l'unité psychiatrique du centre pénitentiaire de Sequedin qu'il occupait", a indiqué un porte-parole du parquet de Lille. "Les premières constatations permettent de conclure que le détenu a mis fin à ses jours", a-t-il ajouté. "Maintenant, on va penser à nous, on ne va plus penser à lui. On va penser aux petits, toujours dans nos têtes", a affirmé une membre de la famille.

Plusieurs versions sur les causes des décès

Le lundi 14 mars au matin, les corps des deux enfants avaient été retrouvés à l'arrière du véhicule en flammes de leur père. L'homme, qui avait la garde de ses fils pour le week-end et devait les emmener à l'école, était lui découvert à proximité du véhicule, grièvement brûlé. Il avait alors expliqué "avoir mis le feu au véhicule, y être monté avant de se raviser et de quitter seul le véhicule en flammes", avait indiqué le jour des faits le procureur de la République de Béthune, Thierry Dran.

L'homme a été hospitalisé et le 3 mai, l'amélioration de son état de santé a permis son placement en garde à vue. À l'issue de sa garde à vue, il avait été mis en examen du chef d'"assassinats sur mineurs de quinze ans par ascendant" et placé en détention provisoire.

Une audience devait se tenir en juin

Séparée de lui depuis plus d'un an, la mère des deux garçons, infirmière en psychiatrie, avait expliqué à l'AFP lors d'une marche blanche fin mars avoir demandé la garde exclusive des enfants. Mais son ex-compagnon avait obtenu en référé un droit de garde pour le week-end.

Une audience du juge aux affaires familiales devait avoir lieu en juin.