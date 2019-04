Paris : un élève de prépa retrouvé pendu dans sa chambre d'internat à Janson-de-Sailly

Il était 21h45 dimanche soir, quand un élève du lycée Janson de Sailly, dans le 16ème arrondissement de Paris, a découvert son camarade pendu dans une des chambres de l'internat, selon les informations du Parisien lundi. Le jeune homme, originaire de Taïwan, n'a visiblement laissé aucune lettre expliquant son geste.

Une enquête, menée par le commissariat de police du 16ème, a été ouverte pour déterminer les causes de la mort. Le camarade du lycée, qui a découvert le corps, a été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu en état de choc.

"Élève brillant et assez discret". Le rectorat de Paris a fait part de sa "vive émotion". "Une cellule d'accueil et de suivi a été installée à l'infirmerie du lycée par la direction, en lien avec les autorités académiques", a-t-il déclaré. Le jeune homme, qui préparait une école d'ingénieur dans ce lycée réputé du 16ème arrondissement, était un "élève brillant et assez discret", a-t-on souligné de même source. Le camarade qui l'a découvert est "très choqué".