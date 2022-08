Paris : rixe mortelle entre deux prostituées transgenres à Pigalle

Une prostituée transgenre est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris après avoir été poignardée par une autre travailleuse du sexe trans, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Une enquête ouverte

Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée au 2e district de police judiciaire, selon le parquet de Paris sollicité par l'AFP, confirmant une information du Parisien. Vers 3h du matin, une bagarre entre les deux femmes a éclaté près de Pigalle, selon la source proche du dossier.

La victime avait 39 ans

Pour des raisons encore inconnues, l'une d'elle a poignardée la seconde et a pris la fuite. La victime, âgée de 39 ans et originaire du Congo, est décédée deux heures plus tard malgré les soins du Samu, selon la source proche du dossier.